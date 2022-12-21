AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Gençlerle, büyük Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Kırşehirli gençler, Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Kırşehirli gençler ile birlikte Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, gençlerle Türkiye hedefine birlikte yürüyeceklerini söyledi. Ünsal, “Teknolojinin kalbinin attığı yer olan Türkiye'nin en büyük teknoloji gelişim merkezi Bilişim Vadisi'ni genç kardeşlerimizle ziyaret ettik. Geleceğin Güçlü Türkiye'sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeleri yerinde gördük. AK Parti olarak ülkemize dev eserler kazandırmanın yanında, bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek merkezler kuruyoruz" dedi.

Gençlerin teknolojik gelişmeleri yerinde takip ettiğini akran Ünsal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine basa basa dediği gibi teknolojik bağımsızlığımızı kazanmadan, milli sanayimizi inşa etmeden, ne ekonomik, ne de siyasi anlamda özgürlüğünüzü tesis edebiliriz. Bu yüzden gençlerle birlikte hem ufkumuzu açmak hem de yerli ve milli teknolojileri yerinde incelemek için Kırşehir merkez ve ilçelerinden olmak üzere yaklaşık 50 gencimiz ile birlikte böyle bir gezi düzenledik. Gençlerimiz geleceğin teknoloji gelişmelerini beğeniyle görerek incelediler. Türkiye genç nüfusuyla teknoloji devi ülkelerin yerine geçmeye aday bir ülke. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olan bir ülke. Böyle büyük tesisler ile büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Yerli ve milli üretimimiz TOGG'u inceleyen gençlerimizdeki heyecan gösteriyor ki yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak” diye konuştu.