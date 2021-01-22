AK Parti İl Başkanı Ünsal, sağlıkçıların ardından kadın girişimcileri ziyaret etti

İlk ziyaretini sağlık personeline yapan Ünsal, kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı Yeşil Beyaz Girişimci Kadın Üretimi İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurslarını ziyaret etti. Kooperatifçilik ve kadın emeğinin önemini belirten İl Başkanı Ünsal, "Kurslardan kadın emeğinin ortaya çıkması beni mutlu ediyor. Arkadaşlarımız el emeği göz nuru ile deri üzerine mükemmel işler çıkarıyor. İstanbul'da tekstil ve konfeksiyon üzerine iş yapan arkadaşımızla gezilerimiz sürecek. Kadınlarımızın gözlerinde üretime dayalı umut ışıkları bizleri mutlu ediyor. Bende buralardan elde edilecek gelirlerin şahsıma ait olanını eğitim gören kız çocuklarına bağışlayacağım" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü katılımıyla yapılan 7. olağan İl Kongresi ile AK Parti Kırşehir yeni il başkanı seçilen Seher Ünsal'ın yönetim kurulu listesi de belli oldu. İl Başkanı Ünsal ile birlikte yürütme kurulu üyeleri; Emin Dulkadir (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı), Mehmet Şahin (İl Teşkilat Başkanı), İpek Demir (İl Seçim İşleri Başkanı), Emre Bekdemir (İl Tanıtım ve Medya Başkanı), Hülya Gölbaşı (İl Dış İlişkiler Başkanı), Ali Gül (İl Sosyal İşler Başkanı),Burhan Yıldız (İl Yerel Yönetimler Başkanı), Kenan Yanık (İl Ekonomi İşleri Başkanı), Adem Söğüt (İl Halkla İlişkiler Başkanı), Okay Acer (İl Mali ve İdari İşler Başkanı), Aydın Kahraman ( İl ARGE Başkanı), Nafize Karakoyunlu (İl Sekreteri), Serhat Duran (Çevre ve Şehircilik Başkanı), Emre Eren (İnsan Hakları Başkanı) olarak görev aldı.