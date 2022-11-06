AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Türkiye Yüzyılını kadın erkek birlikte inşa edeceğiz"

İstanbul'da düzenlenen Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan İl Başkanı Ünsal; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de teşrif ettiği Kadın ve Adalet Zirvesi'ne davetli olarak katılım sağladım. Başkanlarımıza Kırşehir'deki kadın girişimcilerimiz ile ilgili hem de ilimizde devam eden kadın kooperatiflerimizin faaliyetleri hakkında bilgiler verdim" dedi. 'AK Parti hükümetleri 2002 yılından günümüze kadar kadınların haklarını her zaman savunmuş ve savunmaya devam etmektedir' diyen Ünsal; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bizler; kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda, insanlığın hayrına neticeler elde etmenin veya bunları sürdürülebilir kılmanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Kadınlarımızı güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Bizler; Türkiye yüzyılını kadın-erkek beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.