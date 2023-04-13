AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Vekil adayları ile akitleştik"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'in büyük aşiretlerinden birisi olan Yabanlı köyleri derneğini ziyaret etti.

Milletvekili ikinci sıra adayı Osman Arslan ile birlikte ziyaret ettiği dernekte konuşan İl Başkanı Ünsal, milletvekili adaylarının seçildiği andan itibaren haftanın bir günü il başkanlığında vatandaşın derdi ve talebi ile meşgul olacaklarını ve seçimler öncesinde akitleştiklerini söyledi. Başkan Seher Ünsal, 2018 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'nin seçimlerde ikinci vekilini kıl payı kaybettiklerini anlatan Ünsal, "Biz, ikinci milletvekilimizi kıl payı 2018 yılında kaybettik. Şimdi 2023 yolunda iki vekili de alarak cumhurbaşkanımıza destek sunacağız. Herkes üzerine düşen görevi yapacak. Biz, AK Parti kadroları olarak gereken her türlü desteği pırıl pırıl iki insana vereceğiz" dedi. Ünsal, konuşmasında; "Bizim topraklarımızın evlatları Kırşehir milletvekili olarak bizleri iki vekille temsil edecek. Bütün aşiretlerin desteğini alıyoruz. İki kardeşimiz de açık ara fark atacak" diye konuştu.

Milletvekili Adayı Osman Arslan ise duygularına hakim olamadığı konuşmasında, Ak sakallıların destekleriyle gurur duyduğunu ve halkla iç içe vekillik görevini yapacaklarını ifade etti. Konuşmalar sonrasında dernek üyeleri ve köylüler, 'Recep Tayyip Erdoğan ' sloganı atarak AK Parti teşkilatına desteğini açıkladı.