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AK Parti İl Başkanından Cumhur İttifakı mesajı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhur İttifakı ortağı MHP teşkilatını ziyaret etti.


Kırşehir'de, atandıktan sonra ilk siyasi ziyaretini MHP'ye yapan Ünsal, “'Hem kongreye hem de kongre sonrasında verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti ile MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın rüzgarını Kırşehir'de en üst seviyeye çıkartarak Kırşehir'in çıkarları ve gelişmesi noktasında çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.


MHP İl Başkanı Arif Kılıç ise Merkez ilçe başkanı Ramazan Adalı ile birlikte Ünsal'ın AK Parti il başkanı olarak atanma haberi sonrası AK Parti teşkilatını ziyaret ederek, MHP teşkilatlarının AK Parti'ye tam destek sunacağını Recep Tayyip Erdoğan'a da tam destek olacak ve oy vereceklerini söylemişti.

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