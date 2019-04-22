AK Parti İl Başkanından Kırşehir Belediyesi'nin borcu ile ilgili açıklama

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilat Başkanı Muzaffer Aslan, parti binasında teşkilatlarının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, “Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci, periyodik olarak yaptığı toplantılarda Belediye'nin borç durumunu ve yatırımları kamuoyu ile sürekli paylaşıyordu. Mevcut Belediye Yönetiminin göreve gelir gelmez, Kırşehir tarihinde olmayan şekilde açıklama yaparak Belediye Binasına borç durumunun asılması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.”dedi.

İl Başkanı Aslan ile birlikte toplantıya; Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, AK Parti Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş katıldı.

“2 dönem büyük projeler hayata geçmesine rağmen, CHP, İP, HDP İttifakı kazandı”

İl Başkanı Aslan, Kırşehir'de büyük bir çok projenin 2 dönemde hayata geçtiğini ve ittifaklar karşısında il merkezinin kaybedildiğini anlattığı konuşmasında, “Yerelde CHP, İP, HDP'nin ittifakı ve diğer partilerin gayri resmi ortaklığına karşı 2 dönem yaptığımız Kırşehir Belediye Başkanlığını kaybetmenin üzüntüsünü, buna karşılıkta Kaman, Mucur , Çiçekdağı Belediye Başkanlıklarını kazanmanın sevincini yaşadık.

24 Haziran seçimlerinde merkezde yüzde 37 olan oy oranımız 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 38. 7'ye çıkmıştır. İl Genelinde ise partimiz, yüzde 39. 5 oy alarak birinci parti olarak seçimden çıkmıştır.”diye konuştu.

“2009 Yılında hayata geçirilmeyi bekleyen tek bir proje yoktu”

Kırşehir'de 2009 yılı itibariyle hayata geçmeyi bekleyen tek projenin olmadığını anlatan İl Başkanı Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyemiz 2 dönemde 99 proje yaparak 830 milyon lira yatırım yaptı. Ortak akılla şehrimize kazandırdığımız eserler büyük memnuniyetle karşılandı. Bu projelerde Belediye kaynaklarının yanı sıra Belediye'nin ortağı İller Bankasından da, yatırım finansmanı için kredi kullanılması gayet doğaldır.

Kamuoyuna açıklandığı gibi Kırşehir Belediyesi'nin borcu 462 milyon 70 bin 064 lira olmayıp, 31 Mart 2019 tarihi itibari ile 10 yıl vadeli 216 milyon 203 bin 093 lira kredi borcu, 65 milyon 553 bin 110 lira ticari borcu, 50 milyon 553 BİN 832 lira yapılandırmalı ve vadeli kamu borcu bu tablonun yanında ise toplamda 443 milyon 862 bin 438 lira alacak bakiyesi mevcuttur.

Kırşehir'de İkizarası Kent Park, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Şehir Merkezi Ana Caddeler Düzenleme, Güzler Parkı, Kapalı Pazar Yeri ve Otopark, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Karayolları Şeflik Binası Yapımı, Şehit Ekrem Ülker Caddesi düzenlemesi, Şehir İçi İçme Suyu Scada Sistemi yapım işi, Asfalt Yapım işi, Cacabey Meydanı düzenlemesine toplamda 428 milyon 935 bin 283 lira harcama yapılmıştır. “

“Seçimlerden sonra teşkilatlarla alakalı görüşler olur”

İl Başkanı Aslan, AK Parti'nin kurumsal bir parti olduğunu ve birilerinin sahte hesaplarla propaganda yapmasıyla teşkilatın alınmayacağını şöyle açıkladı;

“Birilerinin yazması ile hareket edecek parti değiliz. Biz şuanda görevimizin başındayız. Bizim teşkilatlarımız var. Genel Merkezimiz ve liderimiz var. Adım adarken ortak akılla hareket ediyoruz. Eksiklerimizi ve yanlışlıklarımızı istişare ederiz. Kızılcahamam kampında bütün iller masaya yatırılacak. Sonuçta bu AK Parti'nin ailevi meselesidir. Bizler makam sevdalısı değiliz. Partimizin verdiği görevi yerine getirir. Seçimlerde de başarısız değiliz. Sandığa giderken de karar halkta, halk Kırşehir merkezde de böyle bir karar verdi. Yeni yönetimin takipçisi olacağız. ”