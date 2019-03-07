AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer: “Kadınların gür sesi olmayı misyon edindik”

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Kırşehir'de kadınların gür sesi olmayı misyon edindiklerini söyledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Düğer, yaptığı açıklamada; “Dünyada kadınların eşitlik, güven ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımızın sorunlarını dile getirmek ve bu sorunlara çözüme kavuşturmak için bu gün bir fırsattır.”dedi.

Ak Parti Kırşehir Kadın Kolları ı olarak kadınların gür sesi olmayı misyon edindiklerini ifade eden Düğer, “Özellikle son dönemde sıkça yaşadığımız kadına şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu hususta toplumu bilinçlendirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Kadınlarımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını her platformda dile getirmekteyiz.

Kadınlarımızın özgüvenlerinin artması, el becerilerini sergilemesi ve aile ekonomisine katkı sağlamaları için etkinlikler düzenleyip, projeler geliştirerek onlara her zaman destek olmaktayız. Kadının ihmal edildiği, ikinci plana atıldığı, yok sayıldığı bir toplumun; varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinin mümkün olmayacağının bilincindeyiz.”diye konuştu.