AK Parti Kadın Kolları Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, AK Parti Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı ve kadınlar katıldı.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkinliklerini artırmak amacıyla bu tür çalışmalar düzenlediklerini belirtti.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, el emeği ürünlerin tanıtılmasına destek sundu.