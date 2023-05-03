AK Parti kanunlara aykırı propagandayı şikayet etti

AK Parti'nin reklam ve afişler konusunda Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edilirken propaganda amaçlı asılan reklam ve afişler kaldırılmadı. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan itiraz dilekçesinde ; "14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde Cacabey Meydanına CHP ve İYİ Parti'nin kanunlara aykırı çadır kurdukları şehrin Ankara girişi terminal kavşağında CHP adayına ait remork üzerine seçim kanunlarına aykırı şekilde ilan ve reklam malzemesi asıldığı ve asılan propaganda malzemelerinin kaldırılması" istenildi.

Millet İttifakı tarafından kurulan çadır ve reklam afişlerinin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz ile kaldırılması talebi kabul edildi. İtiraza konu olan malzemelerin meydanda bulunan alanlardan kaldırılması 298 sayılı seçim temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında ki kanunun 61/1 maddesi gereği Kırşehir Belediyesi tarafından kaldırılması masrafların ise partilerce karşılanması gerektiği hükmüne rağmen kaldırılmayan afiş ve reklam malzemeleri tepkilere neden oldu.