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AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşaleli 67. doğum günü videosu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü videosu hazırladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü videosu hazırladı.


Kırşehir Ahi Stadyumu'nda kayda alınan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için toplanan AK Parti Kırşehir Gençlik Kollarından 100 kişi meşale yaktı. Bir araya gelen gençler, meşaleler eşliğinde önce Türk bayrağı koreografisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaşını vurgulayan 67 sayısını koreografi şeklinde yere yazıp drone çekimleri ile bir klip yapan gençlik kolları üyeleri, Kırşehir kongresinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gençlik kolları başkanı Mehmet Akkuş'un kısa bir konuşmasına yer verdi.


Öte yandan Kırşehir İl Başkanlığı da 'Dün nasılsak bugün de öyle olacağız' sloganı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırşehir mitinglerinden görüntülerle doğum günü kutlaması yaptı.

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