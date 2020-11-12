AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda kongreye doğru

Milletvekili Mustafa Kendirlinin il başkanlığı döneminde görevden alınması sonrasında 24 . dönem AK Parti milletvekili Muzaffer Aslan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Kırşehir İl Başkanı olarak görevlendirilmişti. 3 Yıl önce göreve gelen İl Başkanı Aslan döneminde AK Parti'de olan Kırşehir Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında CHP'li ittifak belediyesine geçmiş 2 milletvekiline sahip olan teşkilatın milletvekili sayısı da bu süreçte 1'e düşmüştü. 7. olağan kongre için kongre süreci başlatılan parti de eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş, eski İl Genel Meclis Üyesi Barbaros Dulkadiroğlu, Kızılay Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, Avukat Birkan Orkun Öztürk gibi isimler yer alıyor.

Mevcut il başkanı aday olmayacak

Kongre sürecinde istifasını sunan iş başkanı Aslan ise aday olmayacağını açıkladı. Aslan açılmasında, “3 yılı aşkın bir süredir Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapmış olduğum değerlendirmeler neticesinde, 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için büyük onur ve şeref kaynağı olan bu görevi şahıma layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi hayatımda aldığım tüm kararlara saygı gösteren ve yanımda olan aileme, desteğini ve her zaman yanımda hissettiğim Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz İstanbul Milletvekilimiz Halis Dalkılıç'a, İl Koordinatörümüz Ekrem Görçeker'e, Milletvekilimiz değerli kardeşim Mustafa Kendirli'ye, beraber çalıştığımız dava ve yol arkadaşlarım; İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerimize, İlçe Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize ve tüm Kırşehirli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum” dedi