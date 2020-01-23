AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

Çiçekdağı ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılacağını açıklayan milletvekili Kendirli, açıklamasında; “ Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yatırım bütçesindeki tesisin ihalesinin de İl Özel İdaresince yapılacağını bildirdi. Kırşehir ve ilçelerine yatırımların hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir yatırım programında yer alan 225 projeden 148'i tamamlandı. 49 projenin devam ediyor. 28 proje ise başlama aşamasında” diye konuştu.