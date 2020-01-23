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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı İlçesine yapılacak Gençlik Merkezi müjdesini verdiği açıklamasında gençlere seslenerek; “Beşeri sermayemiz gençlerimize güveniyoruz, bu güvenin nişanesi olarak da onların iyi yetişmesini, kaliteli eğitime ve yüksek standartlara sahip yaşama kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


Çiçekdağı ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılacağını açıklayan milletvekili Kendirli, açıklamasında; “ Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yatırım bütçesindeki tesisin ihalesinin de İl Özel İdaresince yapılacağını bildirdi. Kırşehir ve ilçelerine yatırımların hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir yatırım programında yer alan 225 projeden 148'i tamamlandı. 49 projenin devam ediyor. 28 proje ise başlama aşamasında” diye konuştu.

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