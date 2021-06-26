AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Şehrin her bölgesinde sağlık yatırımları var”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de yürütülen sağlık yatırımlarını açıkladı. Sağlık alanında yapılan yatırımlarla şehrin şantiye alanı gibi olduğunu söyleyen Kendirli, “Kırşehir'de, 13 sağlık yatırımı var. Yatırımların 8'i il merkezinde 2'si Mucur ilçesinde, 1'i Boztepe ilçesinde, Kaman ilçesinde ise 2 yatırım devam etmektedir" dedi.

Vatandaşın sağlık hizmetine rahat ulaşabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarla 2 yıl önce şehrin farklı bölgelerinde farklı inşaatlar başlatıldığını aktaran Kendirli açıklamasında; “Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve çok önemsediğimiz 112 Acil Hizmetleri İstasyonları. Kırşehir'de, 112'yi bir vatandaş aradığında 112'nin ulaşım süresi 5-6 dakika biz bu hizmeti bütün mahallelere yayarak süreyi daha aşağı çekmek istiyoruz. Bu nedenle de her mahallede inşaatımız var. Yatırımlar en kısa sürede vatandaşın kullanımına açılacak" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, “Eski hastane binası üzerinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatının bilgileri ile İl Sağlık Müdürlüğü yanında yapılan SHM-TSM ve 112 istasyon bilgileri CHP milletvekili tarafından karıştırılmış. Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden de ihaleler şeffaf şekilde görülebilir. Metin İlhan, ne zaman ararsa doğru bilgileri de alabilir. Yapacağımız daha istasyonlar var. Belediyeden yer istedik fakat henüz cevap gelmedi. Bizlere yatırım yapacağımız alan tahsis ederlerse yapacağımız yatırımlar var. Şuan devam eden projelerimiz 67. 2 milyon lira biz bu bütçeyi daha da arttıracağız. Vatandaşımız en hızlı ve kolay yatırımı Kırşehir'de alacak. Bizler çalışmaya devam edeceğiz.