AK Parti Kırşehir Teşkilatı kamuoyuna aday adayları tanıtımı yaptı

dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde partiye başvuru yapan aday adaylarının tanıtım toplantısını yaptı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan tanıtım toplantısında İl Başkanı Seher Ünsal, partililerini ve vatandaşları kapıda ve salon içerisinde tek tek karşıladı. İl Başkanı Ünsal, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler öncesinde partililerinden kapı kapı gezerek AK Parti'nin icraatlarının anlatılmasını istedi. 'Yılmayın, bıkmayın seçimin önemini kavrayın' diyen İl Başkanı Ünsal, "Bu seçim Türkiye'nin geleceği için en önemli seçimlerden birisi bu tarihi seçimde sizlerden kapı kapı gezip hizmet ve icraatlarımızı anlatmanızı bekliyorum" dedi. İnsanların gönüllerinin alınmasının önemine dikkat çeken Ünsal, konuşmasında; "Recep Tayyip Eroğdan'ın Türkiye'ye kazandırdıklarını yaptıklarını bıkmadan yorulmadan her fırsatta milletimize ve sevgili gençlerimize anlatmanızı istiyorum. Son derece önemli bir seçime giriyoruz. 21 yılın en önemli ve en hayati aynı zamanda da demokrasi sürecimizdeki en tarihi seçime giriyoruz. 14 Mayıs tarihi millet egemenliğinin milli iradenin sandığın ve demokrasinin zaferini ilan edeceğimiz kayıtsız ve şartsız hakimiyetini ilan ederek ülkemiz ve milletimiz adına dönüm noktası niteliği taşıyan bir seçimdir. 14 Mayıs bugün hala sandık dışı yöntemler arayanların heveslerini kursaklarında bırakacak" diye konuştu.

Partililerine seslenen AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise yaklaşan seçim süreci ile ilgili bilgilendirme yaparak Kırşehir teşkilatına Milletvekili olmak için başvuru yapan herkesin kıymetli bir değer olduğunu belirtti. Programda Milletvekili aday adayları alfabetik sıralamaya göre çağırılarak kamuoyuna tanıtıldı.