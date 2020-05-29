İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Kırşehir teşkilatı, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu

Koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrıya AK Parti teşkilatı kan bağışı yaparak katkıda bulundu.


AK Parti Kırşehir İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Cacabey Meydanı'ndaki Türk Kızılayı tırının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.


Kampanyaya katılarak kan veren AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez'in başlattığı kampanyaya Kırşehir teşkilatı olarak destek verdiklerini söyledi.


Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması nedeniyle böyle bir kampanya düzenlendiğini belirten milletvekili Kendirli, "Hep beraber bir farkındalık oluşturmak istedik. Pandemi tedbirlerine uyarak kampanyaya katıldık. Bugün, yarın gruplar halinde bağışta bulunacağız"dedi.


AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade ettiği açıklamasında,"Ülkemizin dört bir yanında ekipleriyle kan topluyorlar. Virüsle bir sıkıntı oluştu. Kan bağışı ciddi mana düştü. Hastanelerde kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız mağdur oldu. Teşkilatlarımız gelerek kan bağışında bulunacak. Sosyal mesafe kurallarına uymak için gruplar halinde gelecekler"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.