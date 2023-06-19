AK Parti Milletvekili Erkan, Kırşehir'de halk buluşması programını başlattı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, seçim döneminde vaat edilen 'Hemşehri Buluşmaları' programına başladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Merkez İlçe Başkanı Ali Demir'in de katıldığı programda Milletvekili Erkan vatandaşı dinledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, partilileri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Erkan, Kırşehirli hemşehrilerinin sorunlarının yerinde dinleyip çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İş İnsanları, ilçe belediye başkanları, özel idare genel sekreteri ve esnaf temsilcilerinin de katıldığı programda açıklamada bulunan Milletvekili Erkan, "Seçim öncesi vaatlerimizde beyan etmiştik. İnsanımız ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız. Bu buluşmaları aylık yada iki aylık hale getirerek sürekliliğini de sağlayacağız" dedi.