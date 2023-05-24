AK Parti Milletvekili Erkan, mazbatasını aldı

AK Parti seçim bürosu önünde toplanan partililerle birlikte Kırşehir Adliyesi'ne giden Milletvekili Erkan mazbatasını alarak Milletvekili olarak görevine başladı. Kırşehir Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise yaptığı açıklamada, "Necmettin Erkan vekilimiz sadece AK Parti'nin değil tüm şehrin milletvekilidir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben inanıyorum başarılı bir dönem geçireceğiz inşallah. Önümüzdeki seçimlerde de biz milletimize güveniyoruz. Desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından Kırşehir Ahi Evran Camii'nde dua okundu.