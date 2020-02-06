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AK Parti Milletvekili Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı hızlı tren yatırımlarından Kırşehir’in de faydalanacağını belirtti.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı hızlı tren yatırımlarından Kırşehir'in de faydalanacağını belirtti.


Milletvekili Kendirli; Kırşehir, Aksaray, Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarına başlandığını, en kısa sürede projenin hayata geçirilmesi için gayet gösterildiğini söyledi.


Yapılan açıklamada, milletvekili Kendirli; “Kırşehir'in hızlı tren ağıyla tüm Türkiye'ye bağlanacak. Kırşehir-Ankara arası AK Parti döneminde duble yola dönüştürüldü, Kırşehir'i diğer şehirlere bağlayan devlet yolları yaklaşık 300 kilometreye ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yolları da 300 kilometrenin üzerine çıkartıldı”dedi.


Çağın modern gelişmelerini vatandaşa sağlama gayretinde olduklarını ifade eden milletvekili Kendirli, “Türkiye, hızlı tren kullanan sayılı ülkeler arasında ve bu ayrıcalığı Kırşehirli hemşerilerimize AK Parti yaşatacaktır. Şehrimizin kalkınması, Türkiye'nin hedeflerine süratle ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz”diye konuştu.

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