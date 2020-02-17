AK Parti milletvekili Kendirli:

Milletvekili Kendirli, açıklamasında; “2023 hedeflerine ilerlerken hükümet yatırımları Kırşehir'e de hız kesmeden aktarılıyor. 2 milyon liralı içme suyu yapım işi Çiçekdağı ilçemize bağlı köylere hayırlı olsun”dedi.

Şehirde her bölgeye hükümet yatırımlarını getirme gayretinde olduklarını ifade eden milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İlimizin her alanda en iyi hizmeti alması için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek, çözüm bulmak için yoğun çaba gösteriyoruz.

Millete hizmet etme yolunda 2023 hedeflerine adım adım ilerliyor hükümet yatırımlarının ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hız kesmeden devam etmesini sağlıyoruz.

Amacımız, hizmetlerin en iyisini yapmak. Çiçekdağı ilçesine bağlı sekiz köyün yetersiz içme suyu tesisi yapım işi İl Özel İdaresi tarafından hizmete girdi.

Yıllardır su sorunu yaşayan Çiçekdağı ilçesine bağlı; Acı, Kabaklı, Konurkale, Kaleevci, Bozlarevci, Gölcük, Boğazevci ve Çiçekli köylerini kapsayan yetersiz içme suyu sorunu, Akçakent ilçesinden yapılan sondaj çalışması sonucu çözüme kavuştu.”