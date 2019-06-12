AK Parti Milletvekili Kendirli: “Yağışlarda zarar gören çiftçinin zararı en kısa sürede tazmin edilecek”

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de 2 gündür etkili olan yağışlarda zarar gören çiftçi arazisinin en kısa sürede tazmin edileceğini açıkladı.

Milletvekili Kendirli, açıklamasında;

“Dolu yağışından zarar gören çiftçimizin zararı en kısa zamanda tazmin edilecektir. Tarımsal üretime Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veren AK Parti, zor gününde de Türk çiftçisinin yanında olacak.”dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir ve ilçelerinde dün akşamüzeri yaşanan dolu yağışının ardından ürünü hasar gören çiftçilerin zararlarının en kısa sürede tazmin edileceğini belirterek, “Tarımsal üretime Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veren AK Parti, zor gününde de Türk çiftçisinin yanında, köylerde hasar tespit çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı ile devlet destekli tarım sigorta şirketi TARSİM eksperlerince devam ediyor. Devlet olarak her zaman olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında olacağız. Gerekirse Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçi borçlarının ertelenmesi yoluna gidebiliriz. Dolu yağışından zarar gören çiftçimizin zararı en kısa zamanda tazmin edilecektir. Tarımsal üretime Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veren AK Parti, zor gününde de Türk çiftçisinin yanında”diye konuştu.

Dolu yağışı sonrası oluşan zararın boyutları hakkında Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü ve bazı köylerin muhtarlarından bilgi alan Milletvekili Kendirli, Budak, Geycek, Şatıroğlu, Güzyurdu, Yazılık, Altınyazı, Asmakaradam, Karacalı, Kurugöl ve Karkın köylerinden arpa ve buğdayda yaşanan hasarın yüzde 30 ile yüzde 80 oranında değiştiği bilgisine ulaştığını kaydetti.