AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de yer alan Petlas A.Ş.,'nin yeni yatırımlarla lastiğin başkenti konumuna geleceğini söyledi.

Petlas A.Ş., Genel Müdürü Yahya Ertem, tarafından karşılanan ve fabrika hakkında bilgi alan Milletvekili Kendirli, fabrikada çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Petlas A.Ş.,'nin dünya pazarında önemli bir yer edindiğini ifade eden Milletvekili Kendirli, “Petlas, ülkemizin yanında Dünya pazarında da önemli bir yere sahip. Bu ekonomik sıkıntıda hep devletin yanında oldular. Petlas A.Ş., yönetimi de bu süreçte hiçbir işçiye ekonomik sıkıntıyı yansıtmadı.”dedi.

Hükümetin seçimsiz geçecek 4 yılda ekonomi ile ilgili ciddi tedbirleri hayata geçireceğini anlatan Milletvekili Kendirli, “Önümüzde 4 buçuk yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Biz hükümet olarak ekonomiyle ilgili çok ciddi tedbirler aldık. Şehrimizde Petlas'ın önemi çok büyük. Bu şehri bir lastik başkenti haline getireceğiz. Petlas'ın yatırım yapma noktasında önünün açılması için ne gerekiyorsa yapılacak.”diye konuştu.

Petlas A.Ş., Genel Müdürü Yahya Ertem, ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Özellikle fabrikamız yanında bulunan üniversite arazisi ve Enerji Bakanlığına bağlı alanda önemli çalışmalar yapacağız. Ar-ge ve iş makinesi lastiği üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık. Bu ek fabrikayı yapacağız. Bu fabrika kurulduktan sonra Petlas'ın işçi sayısı 8 bin civarına çıkacak. Türkiye'de bir marka olan Petlas Kırşehir'in lokomotifi olacak.”ifadelerini kullandı.