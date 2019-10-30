AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli:

Yazılı yapılan açıklamada, milletvekili Kendirli; “Çiftçimiz, köylümüz geleceğe daha da güvenle bakabilir, köyüne, toprağına yapacağı yatırımdan kazanacağından emin olabilir. Çiftçilerimizin tarımsal kredilere, desteklemelere erişiminin en kolay olduğu dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin yönetiminde köylüsüyle, kentlisini, işçisiyle, memurunu, genciyle yaşlısını düşünen kadroları var”denildi.

Tarımsal destekleme ile mazot ve gübre desteğinde birim fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 26-50 arasında arttırıldığının ifade edildiği açıklama şöyle;

“İç Anadolu ve Kırşehir'de üretimi bol yapılan buğday, arpa, çavdar ve yulafta mazot ve gübre desteğinin yüzde 42, nohut, mercimek, kuru fasulyede yüzde 44.5, patateste yüzde 34.7, kuru soğan, kanola ve yem bitkilerinde ise yüzde 50 artış yapıldı. Buğday, arpa, yulaf ve çavdarın fark ödemesi desteklerinin de de yüzde 100 artırıldı. Hayvan üreticilerine 2019 yılında doğan buzağı başına 350 lira birlik üyesi yetiştiricilere soykütüğü farkı olarak ilave 175 lira, döl kontrollü suni tohumlama yaptıranlara ilave 50 lira, saf etçi ve kombine ırklarla 5 yaş üzeri sütçü ırkların etçi buzağılarına 600 lira, destekleme ödemesi yapılacak.”