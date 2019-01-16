İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: “Küçük ve büyükbaş hayvanlarda yaş sınırı olmadan küpe takılabilecek”

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, 31 Mart tarihine kadar küçük ve büyükbaş hayvanlara yaş sınırı olmadan küpe takılabileceğini ve işletmelerin güncelleneceğini söyledi.


Milletvekili Kendirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara küpe affı getirildi” dedi.


Kırşehir genelinde güncelleme çalışmalarının başlatıldığını ifade eden milletvekili Kendirli açıklamasında, “31 Mart 2019 tarihine kadar hayvan yetiştiricilerimize hiçbir cezai işlem uygulanmadan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesine ve işletmelerin güncellenmesine müsaade ediliyor. Bunun sonucunda yetiştiricilerin işletmelerinde bulunan hayvanlar kayıt sistemlerine işlenebilecek ve işletmeler güncellenebilecek.



Diğer taraftan yetiştiricilerin küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri ve işletmelerini güncelletmeleri için önemli bir fırsat olan bu süreçte hayvan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaatlarını gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır.”diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.