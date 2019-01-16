AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: “Küçük ve büyükbaş hayvanlarda yaş sınırı olmadan küpe takılabilecek”

Milletvekili Kendirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara küpe affı getirildi” dedi.

Kırşehir genelinde güncelleme çalışmalarının başlatıldığını ifade eden milletvekili Kendirli açıklamasında, “31 Mart 2019 tarihine kadar hayvan yetiştiricilerimize hiçbir cezai işlem uygulanmadan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesine ve işletmelerin güncellenmesine müsaade ediliyor. Bunun sonucunda yetiştiricilerin işletmelerinde bulunan hayvanlar kayıt sistemlerine işlenebilecek ve işletmeler güncellenebilecek.

Diğer taraftan yetiştiricilerin küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri ve işletmelerini güncelletmeleri için önemli bir fırsat olan bu süreçte hayvan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaatlarını gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır.”diye konuştu.