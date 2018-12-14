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AK Parti teşkilatından Yeşil Kamanspor'a atkı desteği

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde eski oyuncuların sosyal medya üzerinden başlattıkları atkı kampanyası ile tekrar kurulan Yeşil Kamanspor’a AK Parti ilçe teşkilatı atkı desteği sundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde eski oyuncuların sosyal medya üzerinden başlattıkları atkı kampanyası ile tekrar kurulan Yeşil Kamanspor'a AK Parti ilçe teşkilatı atkı desteği sundu.


Parti teşkilatı olarak atkı satın alarak gençlerin başlattığı kampanya destek olduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu ,Yeşil Kamanspor'a her zaman destek olacaklarını söyledi.


Avşaroğlu açıklamasında; “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Amatör ligde mücadele eden takımı daha üst seviyelere çıkarmak için çaba göstereceğiz.”dedi.

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