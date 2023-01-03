AK Partili Ünsal: "İstihdam alanları için OSB güçlendiriyoruz"

Ünsal açıklamasında; "Kırşehir ekonomisine ve istihdamına katkı sunacağına inandığımız 141 hektarlık OSB genişleme alanının hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kırşehir için çalıştıklarını aktaran Başkan Ünsal; "Daha güçlü sanayi ve daha güçlü bir Kırşehir için tüm gücümüzü ortaya koyma gayretindeyiz. OSB güçlenecek üretici ve yatırımcının da önü açılacak" diye konuştu.

İl Başkanı Ünsal; Kırşehir heyeti ile gittiği Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşerek şehir için de müjdeli haberi kamu oyu ile paylaştı.