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Akaryakıt istasyonunda panik: Otomobil böyle alev aldı

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda alev alan bir otomobil paniğe yol açtı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda alev alan bir otomobil paniğe yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonun içerisinde meydana gelen olayda, aracının motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracını park etti. Sürücüsünün motor kaputunu kaldırmasıyla beraber araçtan alevler yükseldi. Alevlerle beraber panik yaşanırken, çıkan yangın istasyon çalışanlarının yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürüldü.


Olayda yaralanan olmazken, o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

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