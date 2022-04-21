Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyükbaş hayvanda telef oldu.

İlçeye bağlı Solakuşağı Köyü'nde meydana gelen olayda, yaşlı çiftin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evin büyük çapta hasar gördüğü, bir hayvanın da telef olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.