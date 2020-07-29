İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde mandırada elektrik kontağından yangın çıktı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde mandırada elektrik kontağından yangın çıktı.


23 büyükbaş hayvanın kurtarıldığı yangın, mandırada bulunan elektrik kontağının şase yapması sonucu çıktı. Akpınar ve Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ilçede korkuya neden oldu. İlçe Belediye Başkanı Şükrü Şükrü Turgut ve ilçe Kaymakamı Furkan Korkusuzun da katıldığı ve takip ettiği yangını söndürme çalışmalarında can kaybı olmadı. İtfaiye birimlerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına ilçe halkı da destek verdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.