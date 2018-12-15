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Akpınar ilçesinde kaza: 1 yaralı

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Akpınar ilçesinden Kayseri istikametine gitmekte olan R.A., yönetiminde ki 40 EC 472 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.


R.A.,'nın yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgede Emniyet birimleri gizli buzlanmaya karşı sürücüleri yavaş ve kontrollü seyretmeleri noktasında uyarıyor.

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