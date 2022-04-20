Akpınar'da doğal gaz çalışmaları başladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde doğal gaz çalışmaları başlatıldı.

2022 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında ilçe geneline doğal gaz verimi için alt yapı çalışmalarına başlanıldı. Ağustos ayı içerisinde çalışmaların bitmesi beklenirken ilçe genelinde bin 500 ikamete doğalgaz verilmesi planlanıyor.

2 bin 900 nüfuslu olan ilçede doğalgaz altyapı çalışması ile birlikte 2. ve 3. etap TOKİ konutları çalışmaları da sürdürülüyor.