İhlas Haber Ajansı

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Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi.


Belediyede işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı. Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi. Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. 40 BE 02 plakalı makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

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