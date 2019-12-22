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Ald??? hibe deste?i ile kendi i?inin patronu oldu

K?r?ehir’in Kaman il?esinde KOSGEB’den ald??? 50 bin lira hibe ile mant? ve g?zleme d?kkan? a?an Mamut Bekta?, ?imdi 20 ki?iyi istihdam ediyor.

K?r?ehir'in Kaman il?esinde KOSGEB'den ald??? 50 bin lira hibe ile mant? ve g?zleme d?kkan? a?an Mamut Bekta?, ?imdi 20 ki?iyi istihdam ediyor.


KOSGEB giri?imcilik programlar?ndan faydalanan 39 ya??ndaki Mamut Bekta?, ald??? 50 bin lira hibe ile Kaman il?esinde mant?, g?zleme ve katmer sat??? yapan bir d?kkan a?t?. 20 ki?iye de i? imkan? sa?layan Bekta?, ald??? kredi deste?inin kendine can suyu oldu?unu s?yledi. KOSGEB'den ald??? destekle kendi i?inin patronu oldu?unu s?yleyen giri?imci Mamut Bekta?, "50 bin lira hibe, 20 bin lira ise ekipman ?creti ald?m. 24 ay da kira deste?i ald?m. Bu bana ?ok b?y?k bir destek oldu. ?nceden ev kad?n?yd?m ama ?imdi kendi i?imin patronu oldum. ?ok mutluyum. ?ok g?zel bir duygu. ?? yerimde hamur i?i, baklava, su b?re?i, yufka ekmek, katmer, mant? ?retiyoruz. KOSGEB olmasa evde ne yapabilirim diye d???necektim. Destek olmay?nca da bir ?ey olmuyor. ?ok da memnunum. Hem evimi ge?indiriyorum hem de ?ocuklar?m? okutuyorum" dedi.


Bekta?'?n a?t??? d?kkanda ?al??an H?lya ?zdemir ve Fatma Da? ise, evde olduklar?n? ve i? hayat?na Mamut Bekta? ile birlikte at?ld?klar?n? belirttiler.

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