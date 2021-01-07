Aleyna Çakır'ın babası: "Evladınızın toprağını cebinize koyup kokladınız mı?"

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ası sonucu öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından Kırşehir'de yaşayan babası Mehmet Esen, "Evladınızın toprağını cebinize koyup kokladınız mı?" dedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Esen'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda Esen'in otopsisinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı açıklandı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in babası Mehmet Esen yaptığı açıklamada, "Bugün raporu çıktı biz inanmadık. Kızımı öldüren Ümitcan'ın siyasilerle boy boy fotoğrafları var. Bizi korkutmak için bunları sosyal medyaya atmışlar. Kızımın ölümünün üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen halen DNA testi yapılmadı. Kızımın tırmıklarının arasında erkek DNA'sı var. Halen savcılık bununla ilgili bir işlem yapmadı." dedi. Baba Esen, "Karşı taraf siyasilerin üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. Bu devlet benim de devletim. Adalet istiyoruz. Evlatlarınızın mezarından aldığınız toprağı cebinize alıp, bir mendil içinde kokladınız mı?" diye konuştu.