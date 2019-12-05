İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman, Leonie Balbina Balzer, Lale ismi ile Müslüman oldu

Alman uyruklu Leonie Balbina Balzer, Kırşehir müftlüğünde düzenlenen törende kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.


Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Alman vatandaşı Leonie Balbina Balzer kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.


İl Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat eden Leonie Balbina Balzer'in Müslüman oluş ihtida törenine; müftü yardımcıları Zeynep Önen ve Hasan Hüseyin Arslantürk ile personel ve idari mali işler şube müdürü Gazi Bektaş'da katıldı.


Kur'ân-ı Kerim okunmasının ardından başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın, İslam Dini'nin temel esasları ve bilgilendirme yapmasının ardından Leonie Balbina Balzer'in kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile program sona buldu.


İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Mehmet Yaman, Balzer'e “İhtida Belgesi”ni takdim ettikten sonra, Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim Meali ile Almanca "Muhammed Hamidullah'ın Der İslam" adlı kitabını hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.