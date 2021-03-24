Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 4 eğitimcinin bir araya gelerek farklı meslek guruplarından oluşturduğu dans grubu farklı yörelerin oyunlarıyla klip çekti.

Herhangi bir dans ve halk oyunları eğitimleri almayan grubu, Kırşehir Belediyesi destekliyor. 4 Eğitimcinin özverili çalışmaları sonrasında oluşan grup zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları oynayarak organizasyonlara da katılım sağlıyor.

2004 yılından bu yana halk dansları ile çalışmalar yürüten Devrim Çalış, aynı zamanda öğretmenlik de yapıyor. 17 yıllık çalışmalarının sonrasında büyük mesafe kat ederek yöre oyunlarını başarı ile oynadıklarını söyledi.

Yöresel oyunların modernize edilmiş hallerini oynuyorlar

9 yıllık çalışmalar sonrasında bu yıl klip çekerek kendilerini ödüllendirdiklerini ve profesyonellik yolunda bir adım daha attıklarını belirten müzik öğretmeni ve dansçı Fazıl Batı, “Sadece yöresel halk oyunları oynamıyoruz. Yöresel oyunların modernize edilmiş halleri ile de çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Yasin Eraslan adlı eğitici ise eğitimsiz grubun Türkiye'de, kültürlermiş oyunlarla birlikte zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları ile Kafkas danslarını da yapabildiğini ifade etti.

Gruba hem eğitmenlik yapan hem de Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Melis Avşar da dans gurubunda yer alan insanların daha önceden dans geçmişi olmadığını belirtti. Grupta; öğretmen, hemşire, lise öğrencisi, memur dahi yer alıyor.

Dans gurubunun en küçüğü lise öğrencisi Gizem Akpınar, 6 yaşından bu yana dansla uğraştığını ama hep çekingen davrandığını, grupla birlikte ise dansçı olduğunu aktardı.