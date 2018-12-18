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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir’de hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı.

Kırşehir'de hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Ambulansın yan yattığı kazada 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, 27 Evler kavşağında meydana geldi. Terme Caddesi üzerinden seyir halindeki A.Ö., yönetimindeki ambulans, Basın Anıtı istikametinden gelen M.Ö., yönetimindeki 06 MAC 11 plakalı otomobilin çarpması sonucu kavşakta devrildi.


Kazada, 112 görevlileri Y.E., Z.D., A.Ö.,R.K., U.S.Ü. ve M.Ö., yaralanarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulması sonrası İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Ambulans Servisi Başhekimi Ayça Ünver olay yerine gelerek kaza ve yaralı 112 personeli hakkında bilgi aldı.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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