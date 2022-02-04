İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ambulans yan yattı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle hasta taşıyan ambulans yan yattı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle hasta taşıyan ambulans yan yattı.


Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki 34 CRY 357 plakalı özel hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Mucur ilçesi Obruk köyü yakınlarında yan yattı. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. hafif yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.