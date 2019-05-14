Ana Okulunda barınaktan alınan köpeği çocuklar arkadaş edindi

Kırşehir Ziya Kılıçözlü İlkokulu ana sınıfında çocuklar uygulama derslerine dost edindikleri 'Şanslı' isimli köpekle giriyorlar.

Kırşehir Belediyesi barınağından sahip edindikleri köpeğin günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılayan çocuklar, derslere daha coşkulu katılım sağlıyor. Ana sınıfı öğretmeni Fatma Ergin, toplumun en önemli sıkıntısı olan sorumluluk vermeden yetiştirilen neslin önüne geçmek için böyle bir bahçe tasarladıklarını belirtti. Ergin açıklamasında; "Biz köpeğimizi barınaktan sahiplendik. Çok uysal bir köpek, çocuklarımız ise sürekli bizimle birlikte köpekle ilgileniyor. Normal şartlarda köpeği bağlamıyoruz. Gezdiriyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocukların vicdani değerlerini ve empati duygularını geliştirmek için müthiş bir kazanım oldu" dedi. 'Hayvana saygısı olmayanın insana saygısı olmaz' mantığıyla yola çıktıklarını anlatan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hayvana saygı kazandırıp insana da saygı kazandırma yolunda ana sınıfından başlayarak bir eğitim vermeyi amaçladık bu yüzden de bu bahçeyi tasarladık. Salıncak kaydıraktan ziyade emek bahçesi olsun istedik. Bütün becerilerini geliştirebilsinler çocuklar diye resim tahtalarını yaptık. Hobi bahçemizde ektikleri soğan ve maydanozların bakımını üstleniyorlar."