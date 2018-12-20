Ana sınıfı öğrencilerinden 'Ekmeğini Yemenli Kardeşinle Paylaş' projesi

Meral Kılıçözlü Anaokulunda başlatılan 'Ekmeğini Yemenli Kardeşinle Paylaş' projesi hayat buluyor.

Ekmek israfının önüne geçilmesini amaçlayan proje hakkında okul idarecileri Vali İbrahim Akın'ı bilgilendirdi.

Proje hakkında konuşan Vali İbrahim Akın, öğrencilerin küçük yaşta yardım kampanyasına dahil olmalarının çocuklardaki yardımlaşma duygusunun gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Millet olarak israf yapmamaya ne kadar dikkat etsek de ekmekte yapılan israfın bir türlü durdurulamadığını belirten Vali Akın, “Yemen'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu binlerce Yemenli açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda ana sınıfı öğrencilerinin destek verdiği proje Yemen'deki çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun gidermesi açısından son derece önemlidir. Kampanya boyunca ailelerimiz ekmeklerini ihtiyaçları kadar alacak, çocuklarımız da ihtiyaç fazlası ekmek parasını kumbaraya atacak ve biriken parayı da Yemen'deki kardeşlerine göndereceklerdir."dedi.

Ana sınıfı öğrencilerinin ekmek israfı ile ilgili çeşitli sorular sorarak röportaj yaptıkları ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.