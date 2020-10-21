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Anadolu Eğitim-Sen Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, “Eğitimdeki eksiklik, Bakanların eğitim kökenli olmamasından kaynaklı”

Sen Şubesi, eğitimdeki eksikliği Milli Eğitim Bakanlarının eğitim kökenli olmamasına bağladı.


Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Kırbuğa, “Eğitimin paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan eğitim alanında sıklıkla ve hızla yapılan köklü reformların sonuçlarını ne yazık ki çocuklarımızın üzerinde deneyerek gördük”dedi.



‘Eğitimde sürekli reformlar yapıldı ancak en büyük eksiklik başta Milli Eğitim Bakanlarının eğitimin içerisinden gelmemesidir' diyen Kırbuğa, açıklamasında;


“Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik olması ile birlikte yeni bir reformla 2007 yılında 6., 7. ve 8. sınıfta girilen 3'lü SBS (Seviye Belirleme Sınavı) getirildi. 2009 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Nimet Çubukçu (hukukçu), 2011 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Ömer Dinçer (iktisatçı), 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Nabi Avcı (iletişimci), 2017 yılında ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (mühendis, hukukçu) olarak görev yaptı. Eğitimle ilgili görüşleri tartışmak, geliştirmek ve politikaları oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Şuraları 2014 yılından itibaren toplanmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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