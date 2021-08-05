Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı istifa etti

Kırşehir'de, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Beşkardaş istifa ettiğini açıkladı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşkardaş, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 2019 yılında federasyon ve konfederasyon olma yolunda ayrıldıklarını ancak Anadolu Şehit Aileleri Derneğinin şehit ailelerine hizmet etme eğilimi göstermediğini söyledi. Beşkardaş, açıklamasında; "Şehit ailelerinin yaşadığı acıdan bihaber olduğunun anlaşılması üzerine istifa kararı aldım" dedi.

Beşkardaş ile birlikte yedi kişinin istifa ettiği öğrenildi.