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Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırşehir'e gelmekte olan H.H.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnanç köyü yakınlarında takla attı. Ankara-Kayseri karayolu yakınlarında meydana gelen kazada sürücü H.H.T. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen H.H.T.'nin tedavisi devam ediyor.

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