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Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kırşehir’de gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Kırşehir'de gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.


Alınan bilgiye göre Medrese Mahallesinde bir ikamettin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanı tahliye ederek soğutma çalışmaları yaptı. Binada oturan T.Y.,F.N.Y., ve B.C., dumandan etkilenerek Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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