Araçların buzla imtihanı

Kırşehir’de araç sürücüleri 2 günlük kısa süreli kar yağışının ardından buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.
Kırşehir'de araç sürücüleri 2 günlük kısa süreli kar yağışının ardından buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.
Kısa süreli yağışın keyfini çocuklar çıkarırken 14 mahallesi bulunan Kırşehir'de, otomobil sürücüleri özellikle mahalle aralarında park halindeki araçlara çarpmamak için adeta yarıştı. Ana yollar dışında tuzlama çalışmasının yapılmadığı şehir merkezinde sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı. Evlerinden otomobil sürücülerinin yaşadığı zor anları ise vatandaş kaydetti.
Özellikle yokuş iniş ve çıkışlarında araçlar patinaj çekerken Medrese Mahallesinde de buzlu yolda kayan otomobil sürücüsü park halinde duran araca çarptı.