Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir şahsın arkadaşına attığı mesaj jandarmayı harekete geçirdi.

Olay, Boztepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ş. intihar etmeden önce arkadaşına mesaj atarak kendisini ölüme götüren kişileri ihbar etti. Hüseyin Ş. hayatına son vermeden önce arkadaşına attığı mesajında, "Canım kardeşim ben bu hayatta yokum artık. Kayra'mı sana emanet ediyorum. Not bırakmıyorum ama sana yazıyorum. Babamı sakın üzme. Bu gece Kayra'mın yanında ol. Cenazem garajda, babam görmesin. Cüzdanımda evin anahtarı var. Hoş çakalın. Benim hayatımı faizci M.K., Y.T. ve şans oyunları bitirdi." ifadelerine yer verdi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.