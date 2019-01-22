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Aşırı süratli otomobil 3 araca çarptı

Ankara-Kayseri karayolunda yaşanan kazada, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 46 F 7000 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri karayolu hastane kavşağında iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunanların yardımlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.K., yaşadığı kazanın şoku nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada zarar gören elektrik direkleri için MEDAŞ görevlileri çalışmalara başladı. Bölgede trafik ise polislerin uygulaması ile kontrollü şekilde sağlandı.


Bir görgü tanığı, Kayseri istikametinden süratle gelen otomobilin park halindeki otomobillere çarptığını söyledi.


Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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