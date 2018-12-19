ATİB, Avrupa Türklerini Yaren Tiyatro Ekibi ile buluşturacak

22 Aralık-7 Ocak arasında Avrupa'da çeşitli Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde sahne alacak tiyatro ekibi ekip sorumlusu Sait Sargın, yerel sergiledikleri oyunların kapsamının değişmesinin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklere kültürel oyunların sahneleneceğini ifade eden Sargın, "Kırşehir'de ve çevre illerde yıllardır oyun yazıp oynuyoruz. Vatandaşlarımızın belli bir sevgisini hamd olsun ki kazanmış durumdayız. Belli bir kitleye ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Avrupa Türk İslam Birliği Başkanı Durmuş Yıldırım'a nazik davetleri için şükranlarımı sunuyorum.

Avrupa Türklerine oynamaktan gurur duyacağımız tiyatro oyunumuz için şimdiden çok heyecanlıyız. Bundan sonra da yine Kırşehir halkına kültürel anlamda hizmet etmeye ben ve ekibim devam edecek" dedi.

Yerel sahneler alan tiyatro ekibinin Avrupa'da sahneye çıkacak olması ile kültürel devamlılığın sağlanması ve vatandaş buluşması hedefleniyor.