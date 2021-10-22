Atıl tarla hobi bahçesi olacak

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan Kır-Köy Projesi kapsamında kentte 60 yıldır çöp alanı olarak kullanılan alanı hobi bahçesine çevirecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, vahşi depolama alanı olarak kullanılan 54 bin metrekarelik alanın dezavantajlı gruplar ve vatandaşın da faydalanacağı bir dinlenme alanı olacağını söyledi. İçerisinde yaşayan tüm insanların ve sosyal katmanların o şehrin kültürel ve tarihsel birikimi olduğu inancıyla proje geliştirdiklerini ifade eden Ekicioğlu, "Bu alan yaklaşık 60 yıldır Kırşehir'in vahşi depolama ve çöp alanı olarak kullanılıyordu. Göreve geldikten sonra bölgede rehabilite çalışmaları yaptık. Çöp depolama alanını yaşam alanına çevirdik" dedi.

"Eğitim alınacak, üretim başlayacak"

Kırşehir'de şehir merkezine yakın piknik alanı ve insanların sosyalleşeceği alan olmamasını da değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Ekicioğlu, "Bölgeyi keşfeder etmez çalışmalarımıza başladık. Dezavantajlı gruplar için de bölge bir yaşam alanı oldu. Misafirhanesi, köy konağı, üretim tesisleri, hayvan barınakları proje içerisinde yer alacak. Projenin son etabına gelindi. Önceliğimiz ise bölgede dezavantajlı grupların yaşam alanının oluşturulması. Dezavantajlı gruplar için bölgemiz üretim ve eğitim alanı da olabilecek. İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir proje olarak görüyoruz. Hep birlikte projenin gelişimini de sağlayacağız" diye konuştu.

54 bin metrekarelik alanda başlatılan projede idari bina şeklinde köy konağı, amfi tiyatro, restoran, çay evi, tandır, sera, çok amaçlı salon, solucan ve mantar çadırı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ağılları olacak.