Avukattan belediyeye 'cinayette ihmal' suçlaması

Kırşehir'de 25 Mart 2022 tarihinde yaşanan cinayetin sır perdesi aralanırken hayatını kaybeden Hasan Aydoğan'ın aile avukatı Mehmet Ali Alan, belediyeyi ihmalle suçladı.

Mehmet Ali Alan, Kırşehir'de kaybolduktan sonra öldürüldükleri belirlenen Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir cinayetinde katil zanlıları için anayasanın 38. maddesindeki 'idam cezası verilemez' hükmünün kaldırılmasını talep etti. Geçen hafta Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada avukat Alan, Kırşehir Belediyesindeki güvenlik görevlilerinin cinayetten 9 gün önce işlenen mazot hırsızlığı olayına karışmalarına rağmen belediyenin işlem yapmamış olmasını gündeme getirmişti. Yeni açıklamalarda bulunan Alan, “Belediye güvenlik görevlileri, çalıştıkları birim asri mezarlıkta mazot hırsızlığı yapmışlar. O dönem görevli olan 4 kişi, kamera cihaz kaydı ile birlikte hırsızlık suçunu işliyor. Belediye ise hırsızlık olayına karışan 4 kişiden mazot hırsızlığını kimin yaptığını belirlemek için 16 Mart tarihinde işlenen hırsızlık suçunu ancak cinayet işlendikten sonra savcılığa bildiriyor. Hırsızlık olayını öğrendikten sonra yetkili makamlara bildirmeyi ihmal eden kamu görevlisi yargılanmalı. Hırsızlık suçu işlendikten sonra belediye, suçluların görev yerlerini değiştiriyor” dedi. Alan, belediyeden şikayetçi olaracaklarını da belirtti.

Olayın geçmişi

Olay, Kırşehir'de 25 Mart 2022'de yaşanmıştı. Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Hasan Aydoğan'ın cesedi ise 77 gün sonra Kızılırmak'ta bulunmuştu.