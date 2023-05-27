İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Baba ve oğullarına ait mekanlarda 7 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kırşehir’de polisin iki bağ evi ve iki iş yerine düzenlediği operasyonda, 7 milyon lira değerinde kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi.

Kırşehir'de polisin iki bağ evi ve iki iş yerine düzenlediği operasyonda, 7 milyon lira değerinde kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.


Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıklara yönelik 2 bağ evine ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bağ evlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon TL olan 903 bin 162 adet dal boş makaron, 112 bin 713 adet dal dolu makaron, 584 kilo kıyılmış tütün, 54 adet elektronik sigara, 427 bin adet paketleme poşetleri, 3 bin 100 kullanılmış bandrol, bin 400 adet sigara sarımında kullanılan kilitli poşet, 4 adet tüfek, 65 adet fişek, 4 adet manuel makine, 3 adet elektrikli makine ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba M.K, oğulları E.K ve S.G.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.